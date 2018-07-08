Клинцевич раскритиковал учения США и Украины в Черном море

Россия негативно относится к американо-украинским учениям в Черном море, поскольку они ухудшают военно-политическую ситуацию в регионе, заявил сенатор Франц Клинцевич.

Накануне флагманский корабль Шестого флота США USS Mount Whitney вошел в акваторию Черного моря, чтобы принять участие в военных учениях «Морской бриз — 2018». Там его уже ждал второй корабль ВМС США — эсминец Porter.

Клинцевич согласился, что маневры не представляют потенциальной опасности для России. Все действия ВМС США и Украины отслеживаются онлайн. Сенатор предупредил, что реакция последует незамедлительно, если это потребуется.

Кроме того, политик отметил, что совместные учения с американскими партнерами могут провоцировать Киев на необдуманные действия. Он также напомнил, что вскоре пройдет саммит лидеров США и России, а подобные маневры не создают для этого «хороший фон».