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ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки
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13:52   8 Июля 2018
Весь мир

Клинцевич раскритиковал учения США и Украины в Черном море

Клинцевич раскритиковал учения США и Украины в Черном море

Россия негативно относится к американо-украинским учениям в Черном море, поскольку они ухудшают военно-политическую ситуацию в регионе, заявил сенатор Франц Клинцевич.

Накануне флагманский корабль Шестого флота США USS Mount Whitney вошел в акваторию Черного моря, чтобы принять участие в военных учениях «Морской бриз — 2018». Там его уже ждал второй корабль ВМС США — эсминец Porter.

Клинцевич согласился, что маневры не представляют потенциальной опасности для России. Все действия ВМС США и Украины отслеживаются онлайн. Сенатор предупредил, что реакция последует незамедлительно, если это потребуется. 

Кроме того, политик отметил, что совместные учения с американскими партнерами могут провоцировать Киев на необдуманные действия. Он также напомнил, что вскоре пройдет саммит лидеров США и России, а подобные маневры не создают для этого «хороший фон».

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #украина #клинцевич #политика #черное море #весь мир #военные учения
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