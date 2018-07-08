СМИ: FIFA может дисквалифицировать хорватского защитника за слова «Слава Украине»

Международная федерация футбола проводит проверку по эпизоду, когда защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида по окончании четвертьфинального матча Чемпионата мира-2018 с командой России заявил на видеокамеру «Слава Украине».

Отмечается, что и сам Вида, и тренер хорватской команды Огнен Вукоевич могут быть дисквалифицированы за видеоролик, в котором прозвучал данный лозунг. Заявление FIFA по этому поводу в воскресенье приводит британское издание The Sun.

«FIFA обрабатывает различные отчёты по матчу, в том числе потенциальные доказательства по данному вопросу», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что дисциплинарный кодекс Международной федерации футбола предполагает наказание за подобные нарушения в виде дисквалификации на два ближайшие матча, либо денежный штраф.

Ранее хорватский защитник Домагой Вида пояснил, что уважает русский народ и записав после матча с российской сборной видеоролик со словами «Слава Украине», не имел в виду ничего плохого. По словам футболиста, это была «просто шутка» для его украинских друзей.

Напомним: накануне вечером сборная России проиграла команде Хорватии в четвертьфинальном матче домашнего Чемпионата мира по футболу. В ожесточенной борьбе российской сборной удалось закончить основное и добавочное время игры ничейным счетом, но в серии послематчевых пенальти хорваты оказались удачливее россиян и выиграли со счетом 4:3.