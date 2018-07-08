США нуждаются в диалоге с РФ: Чепа ответил на слова сенатора о неэффективности санкций

Ожидания Вашингтона о том, что антироссийские санкции ударят по экономике страны не оправдались, заявил зампред комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа.

Депутат прокомментировал для RT заявление американского сенатора Рона Джонсона, который считает, что санкции США не оказывают «ужасного давления» на российскую экономику и попросту не работают. Джонсон прибыл в Москву с делегацией США и пришел к такому выводу после ряда встреч с высокопоставленными российскими политиками.

Чепа объяснил, что целью Белого дома было поразить Россию экономическим давлением, однако этого не произошло, санкции, действительно, оказались неэффективным инструментом в отношении РФ. По его словам, кроме вреда для международных отношений они не сделали ничего. С такой позицией солидарны многие политики разных стран мира, добавил он.

О нулевом действии антироссийских санкций свидетельствует различный успехи Москвы, например, отличное проведение Чемпионата мира по футболу, который посетили миллионы иностранцев.

«Миллионы людей побывали в России и увидели, что у нас все замечательно», — уточнил он.

Естественно, что и в США начинают осознавать, что восстановление диалога с Россией необходимо для взаимовыгодного сотрудничества. Многие американские эксперты говорят о том, что без участия РФ невозможно решить ряд вопросов, подчеркнул политик.

Однако, по его мнению, Белый дом не откажется от санкций в данный момент. Давление на России будет плавно сокращаться, поскольку первые шаги для этого уже осуществлены в виде парламентской дипломатии, которая уже сейчас очевидна на встречах конгрессменов и сенаторов.