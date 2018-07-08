Мы в соц.сетях:
Строительство Северо-Западной хорды завершится на следующей неделе

Строительство Северо-Западной хорды завершится на следующей неделе

 Путин оценил вклад студенческих стройотрядов в укрепление экономики РФ

Путин оценил вклад студенческих стройотрядов в укрепление экономики РФ
ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки
Девять полицейских погибли в Тунисе в результате атаки террористов

Девять полицейских погибли в Тунисе в результате атаки террористов

 СМИ: Спасатели вывели из пещеры в Таиланде первых школьников

СМИ: Спасатели вывели из пещеры в Таиланде первых школьников
Строительство Северо-Западной хорды завершится на следующей неделе

Строительство Северо-Западной хорды завершится на следующей неделе

 Путин оценил вклад студенческих стройотрядов в укрепление экономики РФ

Путин оценил вклад студенческих стройотрядов в укрепление экономики РФ
ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки
Девять полицейских погибли в Тунисе в результате атаки террористов

Девять полицейских погибли в Тунисе в результате атаки террористов

 СМИ: Спасатели вывели из пещеры в Таиланде первых школьников

СМИ: Спасатели вывели из пещеры в Таиланде первых школьников
13:03   8 Июля 2018
Весь мир

Нетаньяху планирует сказать Путину, что Израиль не станет терпеть закрепления Ирана в САР

Нетаньяху планирует сказать Путину, что Израиль не станет терпеть закрепления Ирана в САР

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху собирается в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет в Москве 11 июля, заявить, что еврейское государство не станет мирится с закреплением иранских сил на территории Сирии.

Слова Нетаньяху в воскресенье распространила канцелярия премьер-министра Израиля. В частности, сообщается, что он рассказал о том, что на предстоящей неделе ему предстоит отправиться в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которую он назвал «чрезвычайно важной».

«В ходе встречи я разъясню два основополагающих принципа политики Израиля», - Заявил Нетаньяху, пояснив: -  «во-первых, мы не потерпим военного закрепления Ирана и его сателлитов в любом районе Сирии».

Кроме того, по словам премьер-министра, Израиль потребует от Сирии соблюдения правительственными силами соглашения 1974 года о разделении сил.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сирия #иран #политика #израиль #весь мир #заявление #планы #биньямин нетаньяху #иранские силы #закрепление в сирии #встерча с путиным #11 июля
Самое читаемое
Видео с места падения МиГ-21 в Румынии выложили в сеть

Видео с места падения МиГ-21 в Румынии выложили в сеть

 Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву в фан-зону ЧМ-2018

Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву в фан-зону ЧМ-2018

 Черышев забил гол в ворота хорватов

Черышев забил гол в ворота хорватов

 Япония уходит под воду: опубликованы фото последствий сильного ливня

Япония уходит под воду: опубликованы фото последствий сильного ливня