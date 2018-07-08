Нетаньяху планирует сказать Путину, что Израиль не станет терпеть закрепления Ирана в САР

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху собирается в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет в Москве 11 июля, заявить, что еврейское государство не станет мирится с закреплением иранских сил на территории Сирии.

Слова Нетаньяху в воскресенье распространила канцелярия премьер-министра Израиля. В частности, сообщается, что он рассказал о том, что на предстоящей неделе ему предстоит отправиться в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которую он назвал «чрезвычайно важной».

«В ходе встречи я разъясню два основополагающих принципа политики Израиля», - Заявил Нетаньяху, пояснив: - «во-первых, мы не потерпим военного закрепления Ирана и его сателлитов в любом районе Сирии».

Кроме того, по словам премьер-министра, Израиль потребует от Сирии соблюдения правительственными силами соглашения 1974 года о разделении сил.