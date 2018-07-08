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 Путин оценил вклад студенческих стройотрядов в укрепление экономики РФ

Путин оценил вклад студенческих стройотрядов в укрепление экономики РФ
ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки
Девять полицейских погибли в Тунисе в результате атаки террористов

Девять полицейских погибли в Тунисе в результате атаки террористов

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12:57   8 Июля 2018
Россия

Совещание о правопорядке в Крыму состоится в Севастополе 9 июля

Совещание о правопорядке в Крыму состоится в Севастополе 9 июля

Заседание, направленное на развитие эффективного механизма обеспечения правопорядка на полуострове, возглавит  секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Совещание состоится в Севастополе в понедельник, 9 июля. Главной темой встречи являются вопросы соблюдения закона и сохранения правопорядка на территории Крыма, говорится в анонсе.

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина в мероприятии примут участие председатели регионов, а также главы федеральных министерств и ведомств.

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Автор: Екатерина Розина
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