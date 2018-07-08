Совещание о правопорядке в Крыму состоится в Севастополе 9 июля

Заседание, направленное на развитие эффективного механизма обеспечения правопорядка на полуострове, возглавит секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Совещание состоится в Севастополе в понедельник, 9 июля. Главной темой встречи являются вопросы соблюдения закона и сохранения правопорядка на территории Крыма, говорится в анонсе.

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина в мероприятии примут участие председатели регионов, а также главы федеральных министерств и ведомств.