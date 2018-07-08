Спасатели перекрывают водостоки в районе эвакуации детей в Таиланде

Телеканал Thai PBS сообщает, что в Таиланде в районе пещеры Тхам Луанг развернулась полномасштабная операция по спасению детей, которые оказались заблокированы в затопленной пещере.

На данный момент около 15 специалистов работают в горах, перекрывая и затыкая все возможные водостоки мешками с песком, чтобы дождевая вода не попадала в пещеру. Они также устанавливают трубы для отвода стекающей воды в окрестные водоемы и на фермерские поля.

Утром к пещере подъехали грузовики с пластиковыми трубами длиной 100 метров и диаметром 4 дюйма. Именно с их помощью спасатели организуют отвод воды. Все они будут установлены в течение дня на горе над пещерой.

Ранее спасатели ввели в курс дела родственников детей. Те дали согласие на эвакуацию. Операция может продлиться до 17.00 мск.