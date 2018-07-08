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 СМИ: Спасатели вывели из пещеры в Таиланде первых школьников

СМИ: Спасатели вывели из пещеры в Таиланде первых школьников
12:51   8 Июля 2018
Весь мир

Спасатели перекрывают водостоки в районе эвакуации детей в Таиланде

Спасатели перекрывают водостоки в районе эвакуации детей в Таиланде

Телеканал Thai PBS сообщает, что в Таиланде в районе пещеры Тхам Луанг развернулась полномасштабная операция по спасению детей, которые оказались заблокированы в затопленной пещере. 

На данный момент около 15 специалистов работают в горах, перекрывая и затыкая все возможные водостоки  мешками с песком, чтобы дождевая вода не попадала в пещеру. Они также устанавливают трубы для отвода стекающей воды в окрестные водоемы и на фермерские поля.

Утром к пещере подъехали грузовики с пластиковыми трубами длиной 100 метров и диаметром 4 дюйма. Именно с их помощью спасатели организуют отвод воды. Все они будут установлены в течение дня на горе над пещерой.

Ранее спасатели ввели в курс дела родственников детей. Те дали согласие на эвакуацию. Операция может продлиться до 17.00 мск.

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #чп #весь мир #таиланд #пещера #спасательная операция
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