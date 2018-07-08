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ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки
Девять полицейских погибли в Тунисе в результате атаки террористов

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12:41   8 Июля 2018
Россия

Половина месячной нормы осадков выпала в Москве в ночь на воскресенье

Половина месячной нормы осадков выпала в Москве в ночь на воскресенье

В течение минувшей ночи и утром в воскресенье 8 июля в центре Москвы выпало 44 миллиметра осадков, что составляет почти половину месячной нормы.

Об этом сообщает Гидрометцентр, отмечая, что с ночи по настоящий момент на улице Балчуг в центре российской столицы выпало 44 миллиметра осадков, при месячной норме для данного времени года – 94 миллиметра осадков.

При этом синоптики отмечают, что дождливая погода в Москве сохранится – местами  в столице может выпасть еще 10-20 миллиметров осадков. Температура воздуха в Москве, по прогнозу синоптиков, будет держатся на уровне 21-23 градусов по шкале Цельсия.

Напомним: ранее МЧС РФ объявило в столичном регионе желтый уровень погодной опасности в связи с тем, что ожидались гроза и сильный ветер.

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #ливень #дождь #общество #гидрометцентр #половина месячной нормы осадков #44 миллиметра
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