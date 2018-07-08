Половина месячной нормы осадков выпала в Москве в ночь на воскресенье

В течение минувшей ночи и утром в воскресенье 8 июля в центре Москвы выпало 44 миллиметра осадков, что составляет почти половину месячной нормы.

Об этом сообщает Гидрометцентр, отмечая, что с ночи по настоящий момент на улице Балчуг в центре российской столицы выпало 44 миллиметра осадков, при месячной норме для данного времени года – 94 миллиметра осадков.

При этом синоптики отмечают, что дождливая погода в Москве сохранится – местами в столице может выпасть еще 10-20 миллиметров осадков. Температура воздуха в Москве, по прогнозу синоптиков, будет держатся на уровне 21-23 градусов по шкале Цельсия.

Напомним: ранее МЧС РФ объявило в столичном регионе желтый уровень погодной опасности в связи с тем, что ожидались гроза и сильный ветер.