Минобороны РФ: ПВО Москвы является уникальной и надежной системой безопасности

О выгодных отличиях московской противовоздушной и противоракетной системы обороны рассказал замглавкома ВКС РФ, генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

По его словам, современная система ПВО способна дистанционно работать и предупреждать о ракетной атаке в авторежиме. Помимо этого, она распознает средства, которыми противник осуществляет нападение, и подбирает необходимое средство для его ликвидации. Таким образом, столичная система ПВО может поразить любую цель от крылатых ракет до баллистических объектов, сообщает РИА Новости.

Изначально современные высокотехничные образцы оружия и военной техники проходит проверку и апробация в первой армии особого назначения ПВО - ПРО, которая находится близ столицы и прикрывает главный город страны, а также правительство России.