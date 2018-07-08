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 Путин оценил вклад студенческих стройотрядов в укрепление экономики РФ

Путин оценил вклад студенческих стройотрядов в укрепление экономики РФ
ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки
Девять полицейских погибли в Тунисе в результате атаки террористов

Девять полицейских погибли в Тунисе в результате атаки террористов

 СМИ: Спасатели вывели из пещеры в Таиланде первых школьников

СМИ: Спасатели вывели из пещеры в Таиланде первых школьников
12:30   8 Июля 2018
Россия

Минобороны РФ: ПВО Москвы является уникальной и надежной системой безопасности

Минобороны РФ: ПВО Москвы является уникальной и надежной системой безопасности

О выгодных отличиях московской противовоздушной и противоракетной системы обороны рассказал замглавкома ВКС РФ, генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

По его словам, современная система ПВО способна дистанционно работать и предупреждать о ракетной атаке в авторежиме. Помимо этого,  она распознает средства, которыми противник осуществляет нападение, и подбирает необходимое средство для его ликвидации. Таким образом, столичная система ПВО может поразить любую цель от крылатых ракет до баллистических объектов, сообщает РИА Новости.

Изначально современные высокотехничные образцы оружия и военной техники проходит проверку и апробация в первой армии особого назначения ПВО - ПРО, которая находится близ столицы и прикрывает главный город страны, а также правительство России.

 

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Автор: Екатерина Розина
#москва #россия #политика #пво #минобороны рф #рпо
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