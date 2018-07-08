Сборная России встретится с болельщиками на Воробьевых горах
Футболисты сборной России встретятся в воскресенье, 8 июля, со своими фанатами в Москве.
Встреча пройдет в 16.00 в фан-зоне на Воробьевых горах. Вход туда откроют заранее — за два часа до мероприятия.
В пресс-службе сборной сказали, что игроки хотят поблагодарить болельщиков за поддержку. Без нее было бы невозможно достичь такого высокого результата.
Друзья! Приходите, мы вас ждем!#ВместеМыКоманда #ЗаНасЗаВсехЗаКаждого pic.twitter.com/GTpYpULsgR— Сборная России (@TeamRussia) July 7, 2018
Накануне российские футболисты уступили хорватам в матче четвертьфинала чемпионата мира. Основное и добавочное время закончилось со счетом 2:2. Хорватские футболисты обошли российских в серии послематчевых пенальти.