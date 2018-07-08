Сборная России встретится с болельщиками на Воробьевых горах‍

Футболисты сборной России встретятся в воскресенье, 8 июля, со своими фанатами в Москве.

Встреча пройдет в 16.00 в фан-зоне на Воробьевых горах. Вход туда откроют заранее — за два часа до мероприятия.

В пресс-службе сборной сказали, что игроки хотят поблагодарить болельщиков за поддержку. Без нее было бы невозможно достичь такого высокого результата.

Накануне российские футболисты уступили хорватам в матче четвертьфинала чемпионата мира. Основное и добавочное время закончилось со счетом 2:2. Хорватские футболисты обошли российских в серии послематчевых пенальти.