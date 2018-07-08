Мы в соц.сетях:
Строительство Северо-Западной хорды завершится на следующей неделе

Строительство Северо-Западной хорды завершится на следующей неделе

 Путин оценил вклад студенческих стройотрядов в укрепление экономики РФ

Путин оценил вклад студенческих стройотрядов в укрепление экономики РФ
ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки
Девять полицейских погибли в Тунисе в результате атаки террористов

Девять полицейских погибли в Тунисе в результате атаки террористов

 СМИ: Спасатели вывели из пещеры в Таиланде первых школьников

СМИ: Спасатели вывели из пещеры в Таиланде первых школьников
Строительство Северо-Западной хорды завершится на следующей неделе

Строительство Северо-Западной хорды завершится на следующей неделе

 Путин оценил вклад студенческих стройотрядов в укрепление экономики РФ

Путин оценил вклад студенческих стройотрядов в укрепление экономики РФ
ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки
Девять полицейских погибли в Тунисе в результате атаки террористов

Девять полицейских погибли в Тунисе в результате атаки террористов

 СМИ: Спасатели вывели из пещеры в Таиланде первых школьников

СМИ: Спасатели вывели из пещеры в Таиланде первых школьников
12:20   8 Июля 2018
Весь мир

Меркель обосновала повышение расходов НАТО на оборону Крымом и конфликтом в Донбассе

Меркель обосновала повышение расходов НАТО на оборону Крымом и конфликтом в Донбассе

Повышение расходов на оборону Североатлантического альянса произошло в связи с присоединением полуострова Крым к России и военным конфликтом в Донбассе

Об этом в воскресенье заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, ее слова приводит издание Deutsche Welle.

По ее словам, сильное влияние на решения, которые были приняты в сентябре 2014 года на саммите НАТО в Южном Уэльсе, оказали события на Украине, в результате которых полуостров Крым был включен в состав РФ, а на востоке страны начались активные боевые действия.

Напомним: на саммите альянса в валлийском городе Ньюпорт страны-члены НАТО договорились о том, что в ближайшие десять лет они увеличат отчисления на оборонные нужды до 2% от своего ВВП.

«Мы вновь должны активнее концентрироваться на обороне альянса и принимать соответствующие меры, например за счет присутствия в государствах Центральной и Восточной Европы», - заявила Меркель 8 июля.

Напомним: ранее американское издание The New York Times сообщило о том, что американский президент Дональд Трамп в преддверии двустороннего саммита с лидером РФ Владимиром Путиным, разослал руководству стран-членов НАТО письма, в которых обвинил их в неисполнении своих обязательств по увеличению оборонных расходов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#донбасс #украина #меркель #нато #крым #фрг #политика #общество #весь мир #причины #североатлантический альянс #расходы на оборону #обоснование #увеличение расходов на оборону #кнцлер фрг
Самое читаемое
Видео с места падения МиГ-21 в Румынии выложили в сеть

Видео с места падения МиГ-21 в Румынии выложили в сеть

 Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву в фан-зону ЧМ-2018

Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву в фан-зону ЧМ-2018

 Черышев забил гол в ворота хорватов

Черышев забил гол в ворота хорватов

 Япония уходит под воду: опубликованы фото последствий сильного ливня

Япония уходит под воду: опубликованы фото последствий сильного ливня