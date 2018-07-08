Меркель обосновала повышение расходов НАТО на оборону Крымом и конфликтом в Донбассе

Повышение расходов на оборону Североатлантического альянса произошло в связи с присоединением полуострова Крым к России и военным конфликтом в Донбассе

Об этом в воскресенье заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, ее слова приводит издание Deutsche Welle.

По ее словам, сильное влияние на решения, которые были приняты в сентябре 2014 года на саммите НАТО в Южном Уэльсе, оказали события на Украине, в результате которых полуостров Крым был включен в состав РФ, а на востоке страны начались активные боевые действия.

Напомним: на саммите альянса в валлийском городе Ньюпорт страны-члены НАТО договорились о том, что в ближайшие десять лет они увеличат отчисления на оборонные нужды до 2% от своего ВВП.

«Мы вновь должны активнее концентрироваться на обороне альянса и принимать соответствующие меры, например за счет присутствия в государствах Центральной и Восточной Европы», - заявила Меркель 8 июля.

Напомним: ранее американское издание The New York Times сообщило о том, что американский президент Дональд Трамп в преддверии двустороннего саммита с лидером РФ Владимиром Путиным, разослал руководству стран-членов НАТО письма, в которых обвинил их в неисполнении своих обязательств по увеличению оборонных расходов.