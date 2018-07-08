Московская система общественного транспорта вошла в тройку мировых лидеров

Систему движения общественного транспорта в столице разрабатывали ученые Московского госуниверситета.

Ученые МГУ занимались аналитическим планированием и создали одну из лучших систем движения общественного транспорта, это не первая их удачная работа. Ранее российских специалистов уже привлекали в проекты урбанистических разработок других мегаполисов мира.

Столичное общественное движение выгодно отличается удобными маршрутами, комфортным транспортом и высокой оперативностью перемещения по городу, сообщается в эфире телеканала «Россия-1».

Также, благодаря интеллектуальной транспортной системе, в Москве значительно сократилось число аварий на дорогах. Для предупреждения ДТП используется инновационная система с тысячами датчиков и видеокамер, которые расположены на всех дорогах.