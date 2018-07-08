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Путин оценил вклад студенческих стройотрядов в укрепление экономики РФ
ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки
Девять полицейских погибли в Тунисе в результате атаки террористов

Девять полицейских погибли в Тунисе в результате атаки террористов

 СМИ: Спасатели вывели из пещеры в Таиланде первых школьников

СМИ: Спасатели вывели из пещеры в Таиланде первых школьников
12:10   8 Июля 2018
Россия

Московская система общественного транспорта вошла в тройку мировых лидеров

Московская система общественного транспорта вошла в тройку мировых лидеров

Систему движения общественного транспорта в столице разрабатывали ученые Московского госуниверситета.

Ученые МГУ занимались аналитическим планированием и создали одну из лучших систем движения общественного транспорта, это не первая их удачная работа. Ранее российских специалистов уже привлекали в проекты урбанистических разработок других мегаполисов мира.

Московская система общественного транспорта вошла в тройку мировых лидеров

Столичное общественное движение выгодно отличается удобными маршрутами, комфортным транспортом и высокой оперативностью перемещения по городу, сообщается в эфире телеканала «Россия-1».

Также, благодаря интеллектуальной транспортной системе, в Москве значительно сократилось число аварий на дорогах. Для предупреждения ДТП используется инновационная система с тысячами датчиков и видеокамер, которые расположены на всех дорогах.

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Автор: Екатерина Розина
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