СМИ: В Варшаве в грузовом терминале аэропорта произошла утечка токсичных веществ

В главном грузовом терминале варшавского аэропорта имени Шопена в воскресенье утром произошла утечка токсичных веществ.

Об этом сообщает местная радиостанция RMF FM, отмечая, что в из терминала в связи с инцидентом эвакуировали 11 человек, четверым из которых потребовалась медицинская помощь. Пострадавшие жалуются на тошноту и головную боль. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков.

Также отмечается, что группа специалистов исследует вещество, утечка которого произошла в аэропорту Варшавы. Подробностей о том, что это за вещество, и каким образом произошла его утечка, к настоящему моменту не приводится.