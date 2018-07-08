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 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

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11:55   8 Июля 2018
Весь мир

СМИ: В Варшаве в грузовом терминале аэропорта произошла утечка токсичных веществ

СМИ: В Варшаве в грузовом терминале аэропорта произошла утечка токсичных веществ

В главном грузовом терминале варшавского аэропорта имени Шопена в воскресенье утром произошла утечка токсичных веществ.

Об этом сообщает местная радиостанция RMF FM, отмечая, что в из терминала в связи с инцидентом эвакуировали 11 человек, четверым из которых потребовалась медицинская помощь. Пострадавшие жалуются на тошноту и головную боль. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков.

Также отмечается, что группа специалистов исследует вещество, утечка которого произошла в аэропорту Варшавы. Подробностей о том, что это за вещество, и каким образом произошла его утечка, к настоящему моменту не приводится.

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Автор: Александр Люблинский
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