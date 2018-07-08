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ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки
Девять полицейских погибли в Тунисе в результате атаки террористов

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11:52   8 Июля 2018
Весь мир

Волкер: США не планируют признавать Крым частью России

Волкер: США не планируют признавать Крым частью России

Спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер дал интервью немецкому телеканалу OstWest. В нем он рассказал, что США не собираются признавать Крым частью России. 

Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, которого недавно спросили о возможности признания воссоединения Крыма с Россией законным. Тогда американский лидер ответил: «Посмотрим», добавив, что многое зависит от того, как будет действовать Москва.

Волкер считает, что СМИ неправильно истолковали позицию Трампа. Он напомнил, что Белый дом в лице советника президента по нацбезопасности Джона Болтона и пресс-секретаря Сары Сандерс «высказались очень ясно» — «США не планируют признавать российскую аннексию Крыма».

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #украина #крым #политика #волкер
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