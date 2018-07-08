Волкер: США не планируют признавать Крым частью России

Спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер дал интервью немецкому телеканалу OstWest. В нем он рассказал, что США не собираются признавать Крым частью России.

Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, которого недавно спросили о возможности признания воссоединения Крыма с Россией законным. Тогда американский лидер ответил: «Посмотрим», добавив, что многое зависит от того, как будет действовать Москва.

Волкер считает, что СМИ неправильно истолковали позицию Трампа. Он напомнил, что Белый дом в лице советника президента по нацбезопасности Джона Болтона и пресс-секретаря Сары Сандерс «высказались очень ясно» — «США не планируют признавать российскую аннексию Крыма».