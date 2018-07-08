Более 18 тысяч госслужащих уволили в Турции

Правительство Турции уволило с государственной службы более 18 тысяч сотрудников различных министерств и ведомств, сообщается в правительственном «указе, имеющем силу закона». Он опубликован в официальном вестнике кабмина страны Resmi Gazete.

Больше всего людей уволили из Главного управления безопасности — около девяти тысяч человек. Среди них без работы остались 199 академиков. Все экс-госслужащие лишаются всех своих привилегий. Кроме того, они больше никогда не смогут работать в госструктурах.

Такая чистка госаппарата власти проводится не первый раз, однако на сегодняшний день она была самой массовой. О ней объявили накануне инаугурации на новый срок президента Реджепа Эрдогана, который победил на президентских выборах в июне 2018 года.