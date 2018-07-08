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ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

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11:37   8 Июля 2018
Весь мир

Более 18 тысяч госслужащих уволили в Турции

Более 18 тысяч госслужащих уволили в Турции

Правительство Турции уволило с государственной службы более 18 тысяч сотрудников различных министерств и ведомств, сообщается в  правительственном «указе, имеющем силу закона». Он опубликован в  официальном вестнике кабмина страны Resmi Gazete.

Больше всего людей уволили из Главного управления безопасности — около девяти тысяч человек. Среди них без работы остались 199 академиков. Все экс-госслужащие лишаются всех своих привилегий. Кроме того, они больше никогда не смогут работать в госструктурах. 

Такая чистка госаппарата власти проводится не первый раз, однако на сегодняшний день она была самой массовой. О ней объявили накануне инаугурации на новый срок президента Реджепа Эрдогана, который победил на президентских выборах в июне 2018 года.

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Автор: Виктория Разумовская
#турция #политика #госслужащие #госаппарат
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