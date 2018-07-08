Суд оставил под стражей на 72 часа первого руководителя тушения пожара в «Зимней вишне»

Центральный районный суд города Кемерово удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил срок задержания начальнику службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрею Бурсину до 72 часов.

Об этом в воскресенье утром из зала суда сообщает ТАСС.

«Суд (…) постановил продлить срок задержания Бурсина (…) до 72 часов», - заявила судья Инна Михайленко.

Напомним: Бурсина задержали накануне 7 июля, в рамках расследования уголовного дела по факту гибели большого количества людей в кемеровском Торговом центре «Зимняя вишня» в марте текущего года. ГУ по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ возбудило в отношении Андрея Бурсина дело по статье «Халатность».