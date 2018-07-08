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 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

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11:50   8 Июля 2018
Медиа

Помпео оставил Кима без музыкального подарка от Трампа

Помпео оставил Кима без музыкального подарка от Трампа

Госдеп опроверг слухи о музыкальном подарке Помпео для Ким Чен Ына.

Помпео оставил Кима без музыкального подарка от Трампа

Напомним, о злободневном подарке диска с песней Элтона Джона Rocket Man, сообщило южнокорейское издание Chosun Ilbo. Автор статьи рассказал, что на саммите лидеров США и КНДР, который состоялся в Сингапуре, 12 июня, северокорейский лидер напомнил Трампу о неприятном высказывании. Ким Чен Ын выразил недовольство тем, что Трамп называл его Рокетменом (Человек-ракета). Глава США не растерялся и уточнил, слышал ли Ким эту песню, получив отрицательный ответ, он пообещал, что Помпео передаст ему диск Элтона Джона.

Тем не менее, Washington Post со ссылкой на Госдеп опроверг данные сведения.

Представитель американского ведомства Хезер Науэрт уточнила, что во время рабочей поездки Помпео в Пхеньян он передал Киму лишь письмо от Трампа.

Помпео оставил Кима без музыкального подарка от Трампа

Госсекретарь находился в КНДР два дня, 6 и 7 июля. Невзирая на анонсированную Вашингтоном встречу, Помпео так и не был принят лично северокорейским лидером Ким Чен Ыном.   

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Автор: Екатерина Розина
#сша #кндр #политика #трамп #ким чен ын #весь мир #элтон джон #помпео #rocket man
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