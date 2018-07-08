Микроавтобус и грузовик столкнулись в Орле, двое погибших

Два человека погибли и четверо пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в городе Орел.

Об этом в воскресенье утром, ссылаясь на городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу, сообщает агентство «Интерфакс».

В частности, сообщается, что смертельная авария произошла в Заводском районе Орла. При этом местные СМИ отмечают, что попавший в аварию микроавтобус имел украинские номера и все жертвы ДТП являются гражданами Украины.

Причины столкновения фуры с микроавтобусом не указываются, также пока нет информации о состоянии четырех пострадавших.