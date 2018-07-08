Мы в соц.сетях:
Суд оставил под стражей на 72 часа первого руководителя тушения пожара в «Зимней вишне»

Суд оставил под стражей на 72 часа первого руководителя тушения пожара в «Зимней вишне»

 Россия-Хорватия: футболисты бились до конца и для нас они останутся победителями

Россия-Хорватия: футболисты бились до конца и для нас они останутся победителями
ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки
Волкер: США не планируют признавать Крым частью России

Волкер: США не планируют признавать Крым частью России

 Помпео оставил Кима без музыкального подарка от Трампа

Помпео оставил Кима без музыкального подарка от Трампа
Суд оставил под стражей на 72 часа первого руководителя тушения пожара в «Зимней вишне»

Суд оставил под стражей на 72 часа первого руководителя тушения пожара в «Зимней вишне»

 Россия-Хорватия: футболисты бились до конца и для нас они останутся победителями

Россия-Хорватия: футболисты бились до конца и для нас они останутся победителями
ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки
Волкер: США не планируют признавать Крым частью России

Волкер: США не планируют признавать Крым частью России

 Помпео оставил Кима без музыкального подарка от Трампа

Помпео оставил Кима без музыкального подарка от Трампа
11:15   8 Июля 2018
Россия

Микроавтобус и грузовик столкнулись в Орле, двое погибших

Микроавтобус и грузовик столкнулись в Орле, двое погибших

Два человека погибли и четверо пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в городе Орел.

Об этом в воскресенье утром, ссылаясь на городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу, сообщает агентство «Интерфакс».

В частности, сообщается, что смертельная авария произошла в Заводском районе Орла. При этом местные СМИ отмечают, что попавший в аварию микроавтобус имел украинские номера и все жертвы ДТП являются гражданами Украины.

Причины столкновения фуры с микроавтобусом не указываются, также пока нет информации о состоянии  четырех пострадавших.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #авария #дтп #жертвы #происшествия #чп #общество #орел #грузовик #микроавтобус #украинцы
Самое читаемое
Инфантино назвал Казань одним из самых красивых городов мира

Инфантино назвал Казань одним из самых красивых городов мира

 Корветы «Бойкий» и «Стойкий» вернулись из похода в Северную Атлантику

Корветы «Бойкий» и «Стойкий» вернулись из похода в Северную Атлантику

 Видео с места падения МиГ-21 в Румынии выложили в сеть

Видео с места падения МиГ-21 в Румынии выложили в сеть

 Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву в фан-зону ЧМ-2018

Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву в фан-зону ЧМ-2018