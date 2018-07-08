Россия-Хорватия: футболисты бились до конца и для нас они останутся победителями

Российские футболисты, даже уступив хорватам, стали для своей страны настоящими героями.

Вся Россия вчера ждала чуда. Уже второго чуда на Чемпионате мира по футболу. И она его почти дождалась. Вернее, чудо произошло, но просто не хватило везения.

После фантастического выигрыша в 1/8 финала, когда сборная России по футболу заставила паковать вещи грозную сборную Испании, интерес к следующему матчу команды был неимоверен. И если страна в последние три недели просто жила футболом, то прошлые пять дней она жила в ожидании одного этого матча.

Вчера многие из тех россиян, которые далеки от спорта и футбола в частности, затаив дыхание, смотрели четвертьфинальный матч Чемпионата мира Россия-Хорватия. Некоторые из них не понимали правил и не разбирались в азах игры, но все они прильнули к экранам телевизоров, смартфонов, мониторов и.т.д. и ждали. Ждали очередного чуда от своей команды, которую еще три недели назад никто из специалистов не воспринимал всерьез.

А потом была первая победа над Саудовской Аравией 5-0. Победа над Египтом, которому не помог даже футбольный бог всех египтян Салех. И обидное, хотя и ничего не значащее, поражение от сборной Уругвая.

1 июля, когда футболисты сборной России выходили на стадионе «Лужники» на поле против грозных испанцев, мало кто мог предположить, что уже через три часа будет гулять вся Россия. По предварительным оценкам телевизионщиков тот матч смотрели до 50 миллионов жителей страны, а на следующее утро о нем говорили уже буквально все. И все ждали 7 июля, ждали продолжения чуда.

Сколько конкретно россиян в процентном отношении не спали и не занимались своими обычными делами в прошлый вечер мне судить трудно. Думаю большинство. Я сам смотрел матч через сервис Яндекса, канал которого был перегружен неимоверно. Более 10 миллионов одновременных онлайн просмотров. И это только на одном канале.

Сегодня утром в соцсетях я с удивлением читал сообщения своих очень далеких от футбола знакомых о том, что и они смотрели этот матч. Не «за компанию», не потому, что «все смотрят», а потому что это им безумно нравилось и «это было неимоверно».

А когда сборная России забила второй гол за несколько минут до окончания добавленного времени, это было нечто. Тихий уютный курортный поселок буквально взорвался в один миг. Причем радовались все, до самой последней дворовой собаки. И можно было даже не видеть экрана, чтобы понять «наши сравняли счет».

Я такого не видел даже в 2006 году, когда выходила в свой четвертьфинал мундиаля звездная сборная Украины во главе с Андреем Шевченко.

Вчера сборная России по футболу, впервые за много-много лет советского, а затем и российского спорта смогла соединить весь народ страны в едином порыве. Причем, это буквально витало в воздухе до самого последнего забитого хорватами пенальти.

Да, можно осуждать Фернандеса за незабитый пенальти. Но лично у меня не поднимется рука это написать. Парень вместе с Кутеповым буквально вытащил сборную в матче с Испанией. Они на двоих сняли с ног и голов испанских нападающих минимум пяток голевых моментов. А мяч Фернандеса в ворота Хорватии «за пять минут до пенальти» вдохнул в десятки миллионов россиян надежду.

Да, удача вчера была не на их стороне, но российская сборная по футболу еще раз показала на этом чемпионате удивительный характер и потрясающую волю к победе. А это стоит многого. И та всеобщая любовь, которая будет вас окружать еще очень долго заслужена вами по праву. Спасибо вам ребята за вашу самоотверженность и волю к победе. За те чудесные моменты и дни, которые вы нам всем подарили. Вы настоящие молодцы и вы гордость своей страны.