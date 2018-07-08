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11:01   8 Июля 2018
Россия

Путин поздравил артиста Андрея Мягкова с 80-летием

Путин поздравил артиста Андрея Мягкова с 80-летием

Глава государства Владимир Путин  поздравил народного артиста РСФСР Андрея Мягкова с юбилеем. Актеру исполнилось 80 лет.

В поздравительной телеграмме президент подчеркнул, что миллионы людей любят артиста за огромный талант и мастерство, а также за преданность своей профессии. Благодаря этому в театре и кинематографе есть множество ярких и самобытных работ актера.  

Андрей Мягков родился в 1938 году в Санкт-Петербурге. Популярность ему принесли фильмы Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Служебный роман», где он сыграл роль Новосельцева.

Кроме того, Мягков снялся в продолжении «Иронии судьбы…» — в картине Тимура Бекмамбетова  «Ирония судьбы. Продолжение» (2007). Известны его роли в фильмах «Сказ про Федота-Стрельца» (2001), «32-е декабря» (2004), «Кто приходит в зимний вечер…» (2006).

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #культура #общество #юбилей #мягков
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