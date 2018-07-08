Кот ученый: историк дал интервью о политической ситуации в Польше вместе с питомцем

В интервью польского историка и политолога Ежи Таргальского принял участие еще один «эксперт» - кот Лисио.

Таргальский общался с журналистом голландского телеканала NTR, он рассказывал о политической ситуации в Польше. Лисио же выразил недовольство отсутствием внимания хозяина и пренебрежением со стороны корреспондента, тогда он решил взять инициативу в свои лапки и «ворвался» в эфир.

Кот запрыгнул на плечи ученого, когда он говорил о напряженности в стране и одобрительно мяукнул, вероятно, выразив согласие. Таргальский невозмутимо продолжил интервью, а «эксперт» остался восседать у него на шее. Периодически Лисио поддерживал взгляды политолога и лизал ему уши, а когда не соглашался - бил хвостом по лицу.

Историк терпеливо уклонялся от кошачьего хвостика, тогда питомец примирительно терся об него мордочкой.