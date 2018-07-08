ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки
По данным Военных ДНР, украинские силовики не соблюдают мирное соглашение и продолжают атаковать населенные пункты.
Об этом рассказал представитель самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима тишины (СЦКК).
Силовики открыли огонь по Горловке четыре раза. Киев не соблюдает условия прекращения огня, уточнил он и выразил выразил обеспокоенность в связи с планами ВСУ о военной операции близ населенного районы.
Представитель СЦКК подчеркнул, что украинские военные используют против ДНР гранатометы и стрелковое оружие, за прошедшие сутки также были применены четыре мины калибром 82 миллиметра
Ранее в республике неоднократно заявляли о нарушениях украинской стороны конфликта, например, накануне силовики семь раз вели обстрел по жилым районам ДНР.