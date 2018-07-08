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10:32   8 Июля 2018
Ближнее зарубежье

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

По данным Военных ДНР, украинские силовики не соблюдают мирное соглашение и продолжают атаковать населенные пункты.

Об этом рассказал представитель самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима тишины (СЦКК).

Силовики открыли огонь по Горловке четыре раза. Киев не соблюдает условия прекращения огня, уточнил он и выразил выразил обеспокоенность в связи с планами ВСУ о военной операции близ населенного районы.

Представитель СЦКК подчеркнул, что украинские военные используют против ДНР гранатометы и стрелковое оружие, за прошедшие сутки также были применены четыре мины калибром 82 миллиметра

Ранее в республике неоднократно заявляли о нарушениях украинской стороны конфликта, например, накануне силовики семь раз вели обстрел по жилым районам ДНР.  

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Автор: Екатерина Розина
#украина #днр #обстрел #режим прекращения огня #су
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