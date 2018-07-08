Родители дали согласие перед эвакуацией детей из пещеры в Таиланде‍

Об этом рассказал руководитель спасательной операции, губернатор провинции Пхаяо Наронгсак Осоттханакон.

Спасатели посвятили родителей и родственников застрявших в затопленной пещере детей в подробности и детали операции. Те дали свое согласие.

Напомним, в пещере Тхам Луанг заблокировано двенадцать школьников и их футбольный тренер. Операция по их эвакуации началась в воскресенье. Она продлится несколько часов. Ожидается, что водолазы вернутся с детьми около 21.00 (17.00 мск).

Во спасении задействовано 13 профессиональных кейв-дайверов из разных стран, а также пять опытных боевых пловцов ВМС Таиланда. Утром 8 июля от пещеры удалили всех журналистов. Полиция и военные перекрыли 200-метровую зону возле входа в пещеру.