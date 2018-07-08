ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

Военные ЛНР не зафиксировали нарушений договора о прекращении огня со стороны украинских силовиков.

По данным народной полиции самопровозглашенной республики, обстрелов не было. Таким образом, мирное соглашение соблюдается.

Однако ранее, стороны конфликта обоюдно обвиняли друг друга в атаке.

Напомним, режим тишины в Донбассе был согласован на заседании контактной группы по Украине в Минске, 27 июня.

Минобороны ЛНР и ДНР поддержали инициативу, впрочем вскоре заявили о нарушениях со стороны Киева.