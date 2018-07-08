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10:16   8 Июля 2018
Ближнее зарубежье

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

Военные ЛНР не зафиксировали нарушений договора о прекращении огня со стороны украинских силовиков.

По данным народной полиции самопровозглашенной республики, обстрелов не было. Таким образом, мирное соглашение соблюдается.

Однако ранее, стороны конфликта обоюдно обвиняли друг друга в атаке.

Напомним, режим тишины в Донбассе был согласован на заседании контактной группы по Украине в Минске, 27 июня. 

Минобороны ЛНР и ДНР поддержали инициативу, впрочем вскоре заявили о нарушениях со стороны Киева.  

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Автор: Екатерина Розина
#донбасс #украина #всу #лнр #политика #обстрелы #режим тишины #весь мир
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