Число погибших из-за ливней в Японии возросло до 60 человек

Агентство Kyodo пишет, что в Японии возросло число жертв из-за ливней, а также вызванных ими оползней. По последним данным погибло 60 человек. Несколько десятков считаются пропавшими без вести.

Поисково-спасательные операции возобновились с наступлением рассвета. В них задействованы бойцы Сил самообороны Японии.

Правительство страны во главе с премьером Синдзо Абэ провело экстренное совещание. На нем обсуждалась сложившаяся ситуация, а также действия, которые можно предпринять. Абэ подчеркнул, что сейчас идет сражение со временем, безопасность многих людей остается под вопросом. Сейчас следует бросить все силы на спасение людей.

Госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования гражданам Японии в связи со случившимся. Он находился в соседней Северной Корее 6-7 июля.