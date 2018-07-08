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9:21   8 Июля 2018
Россия

Психологию семейной жизни будут преподавать в школах Крыма

Психологию семейной жизни будут преподавать в школах Крыма

Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов. Курс «Психология семейной жизни» является эксперементальным. 

Аксенов поздравил крымчан с Днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Также он объявил о решении правительства ввести подобный курс в старших классах.

Программу обучения по предмету разработали крымские ученые и педагоги. Первыми о психологии семейной жизни узнают учащиеся 10-х и 11-х классов трех школ в Симферополе. После того, как эксперимент завершится, правительство полуострова решит, стоит ли включать предмет в постоянную программу всех школ.

Аксенов пояснил, что у молодых людей важно сформировать правильную родительскую позицию. 

«Это одна из ключевых задач, без решения которой материальные стимулы не дадут ожидаемого эффекта», — добавил он.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #крым #общество #образование #семья #психология
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