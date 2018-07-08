Психологию семейной жизни будут преподавать в школах Крыма

Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов. Курс «Психология семейной жизни» является эксперементальным.

Аксенов поздравил крымчан с Днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Также он объявил о решении правительства ввести подобный курс в старших классах.

Программу обучения по предмету разработали крымские ученые и педагоги. Первыми о психологии семейной жизни узнают учащиеся 10-х и 11-х классов трех школ в Симферополе. После того, как эксперимент завершится, правительство полуострова решит, стоит ли включать предмет в постоянную программу всех школ.

Аксенов пояснил, что у молодых людей важно сформировать правильную родительскую позицию.