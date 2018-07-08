Мы в соц.сетях:
Суд оставил под стражей на 72 часа первого руководителя тушения пожара в «Зимней вишне»

Суд оставил под стражей на 72 часа первого руководителя тушения пожара в «Зимней вишне»

 Россия-Хорватия: футболисты бились до конца и для нас они останутся победителями

Россия-Хорватия: футболисты бились до конца и для нас они останутся победителями
ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки
Волкер: США не планируют признавать Крым частью России

Волкер: США не планируют признавать Крым частью России

 Помпео оставил Кима без музыкального подарка от Трампа

Помпео оставил Кима без музыкального подарка от Трампа
Суд оставил под стражей на 72 часа первого руководителя тушения пожара в «Зимней вишне»

Суд оставил под стражей на 72 часа первого руководителя тушения пожара в «Зимней вишне»

 Россия-Хорватия: футболисты бились до конца и для нас они останутся победителями

Россия-Хорватия: футболисты бились до конца и для нас они останутся победителями
ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки
Волкер: США не планируют признавать Крым частью России

Волкер: США не планируют признавать Крым частью России

 Помпео оставил Кима без музыкального подарка от Трампа

Помпео оставил Кима без музыкального подарка от Трампа
9:13   8 Июля 2018
Весь мир

Ослабление накала в отношениях РФ и США отметили в Совфеде

Ослабление накала в отношениях РФ и США отметили в Совфеде

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что переговоры парламентариев с коллегами из США свидетельствуют об ослаблении накала в отношениях двух стран.

Он отметил, что усиление взаимодействия Москвы и Вашингтона окажет позитивное влияние на мировую политику. Российские и американские политики провели переговоры во время Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в Берлине. 

Джабаров также напомнил, что о потеплении отношений или, по крайней мере, о стремлении к их нормализации говорит в том числе предстоящий в Хельсинки саммит лидеров США и России. 

В связи со скорым проведением встречи двух политиков диалог российских и американских парламентариев приобретает регулярный характер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #совфед #политика #па обсе
Самое читаемое
Инфантино назвал Казань одним из самых красивых городов мира

Инфантино назвал Казань одним из самых красивых городов мира

 Корветы «Бойкий» и «Стойкий» вернулись из похода в Северную Атлантику

Корветы «Бойкий» и «Стойкий» вернулись из похода в Северную Атлантику

 Видео с места падения МиГ-21 в Румынии выложили в сеть

Видео с места падения МиГ-21 в Румынии выложили в сеть

 Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву в фан-зону ЧМ-2018

Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву в фан-зону ЧМ-2018