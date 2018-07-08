Ослабление накала в отношениях РФ и США отметили в Совфеде

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что переговоры парламентариев с коллегами из США свидетельствуют об ослаблении накала в отношениях двух стран.

Он отметил, что усиление взаимодействия Москвы и Вашингтона окажет позитивное влияние на мировую политику. Российские и американские политики провели переговоры во время Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в Берлине.

Джабаров также напомнил, что о потеплении отношений или, по крайней мере, о стремлении к их нормализации говорит в том числе предстоящий в Хельсинки саммит лидеров США и России.

В связи со скорым проведением встречи двух политиков диалог российских и американских парламентариев приобретает регулярный характер.