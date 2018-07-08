Мы в соц.сетях:
Суд оставил под стражей на 72 часа первого руководителя тушения пожара в «Зимней вишне»

Суд оставил под стражей на 72 часа первого руководителя тушения пожара в «Зимней вишне»

 Россия-Хорватия: футболисты бились до конца и для нас они останутся победителями

Россия-Хорватия: футболисты бились до конца и для нас они останутся победителями
ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки
Волкер: США не планируют признавать Крым частью России

Волкер: США не планируют признавать Крым частью России

 Помпео оставил Кима без музыкального подарка от Трампа

Помпео оставил Кима без музыкального подарка от Трампа
Суд оставил под стражей на 72 часа первого руководителя тушения пожара в «Зимней вишне»

Суд оставил под стражей на 72 часа первого руководителя тушения пожара в «Зимней вишне»

 Россия-Хорватия: футболисты бились до конца и для нас они останутся победителями

Россия-Хорватия: футболисты бились до конца и для нас они останутся победителями
ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки
Волкер: США не планируют признавать Крым частью России

Волкер: США не планируют признавать Крым частью России

 Помпео оставил Кима без музыкального подарка от Трампа

Помпео оставил Кима без музыкального подарка от Трампа
9:04   8 Июля 2018
Весь мир

Япония хочет нормализировать отношения с Северной Кореей

Япония хочет нормализировать отношения с Северной Кореей

Министр иностранных дел Японии Таро Коно считает, что Токио необходимо дать новый старт отношениям с Северной Кореей. Об этом он сказал после встречи со своими коллегами, госсекретарем США Майком Помпео и главой МИД Южной Кореи Кан Ген Хва.

По словам Коно, Япония будет стремиться к нормализации отношений с КНДР путем разрешения наиболее острых вопросов. Речь идет о северокорейской ядерной программе, а также о ситуации с похищением японских граждан. 

Япония хочет нормализировать отношения с Северной Кореей

Он также отметил, что Япония собирается продолжить «играть значительную роль в создании стабильности в Северо-восточной Азии при тесном взаимодействии с США и Южной Кореей».

Напомним, по данным японских властей, северокорейские спецслужбы в 70-80-е годы похищали граждан Японии. Их использовали для обучения разведчиков из КНДР и преподавания японского языка. Токио признает похищение 17 человек, хотя, скорее всего, их может быть намного больше. Пхеньян в свою очередь признал, что на территории страны  находятся или находились 13 исчезнувших японцев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#кндр #япония #политика #весь мир
Самое читаемое
Инфантино назвал Казань одним из самых красивых городов мира

Инфантино назвал Казань одним из самых красивых городов мира

 Корветы «Бойкий» и «Стойкий» вернулись из похода в Северную Атлантику

Корветы «Бойкий» и «Стойкий» вернулись из похода в Северную Атлантику

 Видео с места падения МиГ-21 в Румынии выложили в сеть

Видео с места падения МиГ-21 в Румынии выложили в сеть

 Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву в фан-зону ЧМ-2018

Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву в фан-зону ЧМ-2018