Япония хочет нормализировать отношения с Северной Кореей

Министр иностранных дел Японии Таро Коно считает, что Токио необходимо дать новый старт отношениям с Северной Кореей. Об этом он сказал после встречи со своими коллегами, госсекретарем США Майком Помпео и главой МИД Южной Кореи Кан Ген Хва.

По словам Коно, Япония будет стремиться к нормализации отношений с КНДР путем разрешения наиболее острых вопросов. Речь идет о северокорейской ядерной программе, а также о ситуации с похищением японских граждан.

Он также отметил, что Япония собирается продолжить «играть значительную роль в создании стабильности в Северо-восточной Азии при тесном взаимодействии с США и Южной Кореей».

Напомним, по данным японских властей, северокорейские спецслужбы в 70-80-е годы похищали граждан Японии. Их использовали для обучения разведчиков из КНДР и преподавания японского языка. Токио признает похищение 17 человек, хотя, скорее всего, их может быть намного больше. Пхеньян в свою очередь признал, что на территории страны находятся или находились 13 исчезнувших японцев.