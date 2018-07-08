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8:24   8 Июля 2018
Россия

Сборная России вернулась в Москву после матча с Хорватией

Сборная России вернулась в Москву после матча с Хорватией

Игроки сборной России по футболу вернулись в Москву, на свою базу в Новогорск после игры в Сочи в четвертьфинале чемпионата мира. Об этом говорится в твиттере команды.

 

В воскресенье футболисты встретятся со своими болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах. Мероприятие запланировано на 16.00.

Накануне сборная Россия проиграла хорватам в матче четвертьфинала мундиаля. Этот результат стал для России лучшим в истории на мировых первенствах. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Наши футболисты уступили хорватским спортсменам в серии послематчевых пенальти.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #футбол #спорт #чм-2018 #сборная россии #чм #чм2018
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