Сборная России вернулась в Москву после матча с Хорватией

Игроки сборной России по футболу вернулись в Москву, на свою базу в Новогорск после игры в Сочи в четвертьфинале чемпионата мира. Об этом говорится в твиттере команды.

В воскресенье футболисты встретятся со своими болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах. Мероприятие запланировано на 16.00.

Накануне сборная Россия проиграла хорватам в матче четвертьфинала мундиаля. Этот результат стал для России лучшим в истории на мировых первенствах. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Наши футболисты уступили хорватским спортсменам в серии послематчевых пенальти.