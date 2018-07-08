Антироссийские санкции не работают, считает сенатор из США

Газета Washington Examiner пишет, что сенатор Рон Джонсон считает, что санкции США против России не работают. Ранее политик посещал Москву в составе делегации конгрессменов и сенаторов.

Он обратил внимание, что американские власти никогда не задумывались, работают ли санкции, не бесполезны ли они. По словам сенатора, ограничительные меры не так уж ужасающе влияют на российскую экономику, как ожидалось. Это видно, по крайней мере, в Москве.

Джонсон подчеркнул, что Вашингтон может признать санкции эффективными только под давлением.

Он заявил, что Россия хочет восстановить сферы своего влияния со времен Союза. Чтобы не допустить это, необходимо дать сильный отпор. Однако делать Москву врагом тоже не стоит.

Санкционную политику против России ведут ЕС и США с 2014 года. Главной причиной стали присоединение Крыма, а также конфликт на юго-востоке Украины.