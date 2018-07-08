Мы в соц.сетях:
Суд оставил под стражей на 72 часа первого руководителя тушения пожара в «Зимней вишне»

Суд оставил под стражей на 72 часа первого руководителя тушения пожара в «Зимней вишне»

 Россия-Хорватия: футболисты бились до конца и для нас они останутся победителями

Россия-Хорватия: футболисты бились до конца и для нас они останутся победителями
ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки
Волкер: США не планируют признавать Крым частью России

Волкер: США не планируют признавать Крым частью России

 Помпео оставил Кима без музыкального подарка от Трампа

Помпео оставил Кима без музыкального подарка от Трампа
Суд оставил под стражей на 72 часа первого руководителя тушения пожара в «Зимней вишне»

Суд оставил под стражей на 72 часа первого руководителя тушения пожара в «Зимней вишне»

 Россия-Хорватия: футболисты бились до конца и для нас они останутся победителями

Россия-Хорватия: футболисты бились до конца и для нас они останутся победителями
ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки
Волкер: США не планируют признавать Крым частью России

Волкер: США не планируют признавать Крым частью России

 Помпео оставил Кима без музыкального подарка от Трампа

Помпео оставил Кима без музыкального подарка от Трампа
7:53   8 Июля 2018
Весь мир

Антироссийские санкции не работают, считает сенатор из США

Антироссийские санкции не работают, считает сенатор из США

Газета Washington Examiner пишет, что сенатор Рон Джонсон считает, что санкции США против России не работают. Ранее политик посещал Москву в составе делегации конгрессменов и сенаторов. 

Он обратил внимание, что американские власти никогда не задумывались, работают ли санкции, не бесполезны ли они. По словам сенатора, ограничительные меры не так уж ужасающе влияют на российскую экономику, как ожидалось. Это видно, по крайней мере, в Москве. 

Джонсон подчеркнул, что Вашингтон может признать санкции эффективными только под давлением.

Он заявил, что Россия хочет восстановить сферы своего влияния со времен Союза. Чтобы не допустить это, необходимо дать сильный отпор. Однако делать Москву врагом тоже не стоит.

Санкционную политику против России ведут ЕС и США с 2014 года. Главной причиной стали присоединение Крыма, а также конфликт на юго-востоке Украины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #ес #сша #экономика #санкции #политика
Самое читаемое
Инфантино назвал Казань одним из самых красивых городов мира

Инфантино назвал Казань одним из самых красивых городов мира

 Корветы «Бойкий» и «Стойкий» вернулись из похода в Северную Атлантику

Корветы «Бойкий» и «Стойкий» вернулись из похода в Северную Атлантику

 Видео с места падения МиГ-21 в Румынии выложили в сеть

Видео с места падения МиГ-21 в Румынии выложили в сеть

 Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву в фан-зону ЧМ-2018

Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву в фан-зону ЧМ-2018