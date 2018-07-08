Операцию по спасению детей из затопленной пещеры начали в Таиланде

Об этом сообщил глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттанакон.

Он рассказал, что около 10.00 по местному времени 13 дайверов направились в дальний район пещеры. Среди них пять опытных боевых пловцов, иностранцы и таиландские военнослужащие. Ожидается, что на поверхность водолазы с детьми выйдут не раньше 21.00 (17.00 мск).

От входа в пещеру Тхам Луанг убрали всех журналистов. Родители и родственники детей прошли внутрь пещеры. Вход туда, а также тенты, в которых отдыхают и хранят свое оборудование пловцы, обнесли непрозрачной зеленой пластиковой пленкой. Кроме того, 13 автомобилей скорой помощи, дежурившие неподалеку, проехали на территорию рядом со входом в пещеру.

Главной проблемой для эвакуации детей являются узкие затопленные участки по дороге к выходу из пещеры. Проплыть ребятам и дайверам придется около пяти километров. Дети за это время сильно ослабли, некоторые не умеют плавать.