Песков: В Кремле гордятся российскими футболистами

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин смотрел вчерашний матч между сборными России и Хорватии. Президент считает наших футболистов героями, которые проиграли в красивейшей игре.

Песков подчеркнул, что несмотря на проигрыш, спортсмены все равно молодцы. Российский лидер гордится ими.

«Они умирали на поле», — добавил он.

Накануне вечером сборная России проиграла команде из Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Основное и добавочное время закончилось со счетом 2:2.

Автором первого гола оказался Денис Черышев, который забил еще в первом тайме, однако хорваты вскоре сровняли счет благодаря голу Андрея Крамарича. Уже в дополнительное время, на 101-й минуте россиянам забил Домагой Вида, а на 115-й минуте ситуацию спас Марио Фернандес. После серии пенальти Хорватия прошла в полуфинал мундиаля — 4:3.