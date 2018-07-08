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7:12   8 Июля 2018
Общество

Песков: В Кремле гордятся российскими футболистами

Песков: В Кремле гордятся российскими футболистами

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин смотрел вчерашний матч между сборными России и Хорватии. Президент считает наших футболистов героями, которые проиграли в красивейшей игре.

Песков подчеркнул, что несмотря на проигрыш, спортсмены все равно молодцы. Российский лидер гордится ими.

«Они умирали на поле», — добавил он.

Накануне вечером сборная России проиграла команде из Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Основное и добавочное время закончилось со счетом 2:2. 

Автором первого гола оказался Денис Черышев, который забил еще в первом тайме, однако хорваты вскоре сровняли счет благодаря голу Андрея Крамарича. Уже в дополнительное время, на 101-й минуте россиянам забил Домагой Вида, а на 115-й минуте ситуацию спас Марио Фернандес. После серии пенальти Хорватия прошла в полуфинал мундиаля — 4:3.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #песков #кремль #спорт #чм-2018 #чм #хорватия #чм2018
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