Глава МИД Бельгии приедет на полуфинал ЧМ в Петербурге

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, который присутствовал на матче с Бразилией в Казани, приедет на полуфинал мундиаля в Санкт-Петербург.

Об этом он сообщил в субботу журналистам.

«Дойти до этого этапа кубка для Бельгии исключительно», — подчеркнул министр.

Ранее, 23 июня глава бельгийского ведомства матч с Тунисом, игру с Японией в 1/8 финала в Ростове-на-Дону и встречу с Бразилией в Казани.

Как отмечает издание Le Soir, пока официально никто кроме главы МИД страны в Россию ехать не планирует. При этом, в случае выхода Бельгии в финал ЧМ, подчеркивает СМИ, «глава правительства может поддержать их на месте».