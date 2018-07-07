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 Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России

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20:53   7 Июля 2018
Весь мир

Глава МИД Бельгии приедет на полуфинал ЧМ в Петербурге

Глава МИД Бельгии приедет на полуфинал ЧМ в Петербурге

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, который присутствовал на матче с Бразилией в Казани, приедет на полуфинал мундиаля в Санкт-Петербург.

Об этом он сообщил в субботу журналистам.

«Дойти до этого этапа кубка для Бельгии исключительно», — подчеркнул министр.

Ранее, 23 июня глава бельгийского ведомства матч с Тунисом, игру с Японией в 1/8 финала в Ростове-на-Дону и встречу с Бразилией в Казани.

Как отмечает издание Le Soir, пока официально никто кроме главы МИД страны в Россию ехать не планирует. При этом, в случае выхода Бельгии в финал ЧМ, подчеркивает СМИ, «глава правительства может поддержать их на месте».

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #чм-2018 #общество #мид бельгии
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