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Киев сообщил о росте числа украинцев, посетивших Крым

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20:22   7 Июля 2018
Весь мир

МИД КНР выступил против односторонних санкций в международных делах

МИД КНР выступил против односторонних санкций в международных делах

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин выступает за прекращение любых односторонних санкций.

Его заявление прозвучало на встрече по вопросам выполнения иранской ядерной сделки в Вене.

Как указывается на сайте внешнеполитического ведомства Китая, республика всегда была против политики введения односторонних санкций. Ван И назвал этот вопрос принципиальным. Дипломат также отметил, что международная практика не раз доказывала, что такие меры крайне непродуктивны.

Ранее стало известно, что в Вене началось министерское заседание по вопросу выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

По итогам встреч и переговоров главы МИД РФ и КНР признали, что необходимо соблюдать условия сделки.

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Автор: Ольга Шпакова
#санкции #политика #китай #весь мир #мид китая
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