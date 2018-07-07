МИД КНР выступил против односторонних санкций в международных делах

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин выступает за прекращение любых односторонних санкций.

Его заявление прозвучало на встрече по вопросам выполнения иранской ядерной сделки в Вене.

Как указывается на сайте внешнеполитического ведомства Китая, республика всегда была против политики введения односторонних санкций. Ван И назвал этот вопрос принципиальным. Дипломат также отметил, что международная практика не раз доказывала, что такие меры крайне непродуктивны.

Ранее стало известно, что в Вене началось министерское заседание по вопросу выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

По итогам встреч и переговоров главы МИД РФ и КНР признали, что необходимо соблюдать условия сделки.