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Киев сообщил о росте числа украинцев, посетивших Крым

Киев сообщил о росте числа украинцев, посетивших Крым

 Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России

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19:57   7 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Киев сообщил о росте числа украинцев, посетивших Крым

Киев сообщил о росте числа украинцев, посетивших Крым

В июне поток украинских туристов в Крым возрос на 38% по сравнению с маем текущего года.

Информация указана на сайте министерства, которое занимается вопросам "временно оккупированных территорий". Ведомство отмечает, что в июне границу в обоих направлениях пересекли 257 460 человек и более 41 тысячи автомобилей.

Ранее глава комитета крымского парламента по туризму Алексей Черняк рассказал о росте потока туристов из Украины, что вызывает  на пограничных пунктах со стороны Украины длинные очереди.

Крым стал частью России в марте 2014 года после проведения референдума, на котором большинство избирателей республики выступили за воссоединение с Россией.

Ранее сообщалось, что украинский посол подверг критике австрийское издание "Die Presse" за то, что они опубликовали слишком "привлекательную" статью про красоты Ялты.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #украина #крым #отдых #туризм
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