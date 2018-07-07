Bloomberg обновил рейтинг миллиардеров

Основатель Facebook Марк Цукерберг занял третью строку в обновленном рейтинге самых богатых людей в мире.

Состояние Цукерберга оценивается в 81,6 миллиарда долларов. Он обогнал в уровне доходов американского инвестора Уоррена Баффета, у которого насчитывается 81,2 миллиарда долларов.

Агентство отметило, что Цукерберг смог увеличить свое состояние с помощью роста акций своей соцсети в пятницу на 2,4%.

Первую и вторую строки рейтинга до сих пор занимают глава интернет-компании Amazon Джеффри Безос и основатель Microsoft Билл Гейтс. Их состояние равно 142 и 94,2 миллиарда долларов соответственно.

Bloomberg отмечает, что в первой тройке рейтинга оказались бизнесмены, которые занимаются информационными технологиями.