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 Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву в фан-зону ЧМ-2018

Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву в фан-зону ЧМ-2018
Киев сообщил о росте числа украинцев, посетивших Крым

Киев сообщил о росте числа украинцев, посетивших Крым

 Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России

Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России
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19:21   7 Июля 2018
Весь мир

Bloomberg обновил рейтинг миллиардеров

Bloomberg обновил рейтинг миллиардеров

Основатель Facebook Марк Цукерберг занял третью строку в обновленном рейтинге самых богатых людей в мире.

Состояние Цукерберга оценивается в 81,6 миллиарда долларов. Он обогнал в уровне доходов американского инвестора Уоррена Баффета, у которого насчитывается 81,2 миллиарда долларов.

Агентство отметило, что Цукерберг смог увеличить свое состояние с помощью роста акций своей соцсети в пятницу на 2,4%.

Первую и вторую строки рейтинга до сих пор занимают глава интернет-компании Amazon Джеффри Безос и основатель Microsoft Билл Гейтс. Их состояние равно 142 и 94,2 миллиарда долларов соответственно.

Bloomberg отмечает, что в первой тройке рейтинга оказались бизнесмены, которые занимаются информационными технологиями.

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Автор: Ольга Шпакова
#рейтинг #общество #весь мир #facebook #bloomberg #цукерберг
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