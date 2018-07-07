Видео с места падения МиГ-21 в Румынии выложили в сеть

Кадры с места крушения самолета МиГ-21 в Румынии в ходе показательных выступлений выложили в интернет.

Видео происшествия появилось на YouTube. На записи видны клубы дыма, которые поднимаются над местом крушения истребителя и толпа людей, находящаяся неподалеку.

Ранее стало известно. что МиГ-21 румынских ВВС упал на мероприятии по случаю Дня открытых дверей на румынской базе ВВС Борча. Пилот сумел катапультироваться, но не выжил, проинформировало оборонное ведомство страны.

Для расследования инцидента министерство создало специальную комиссию.