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Ограбившего «Альфа-Банк» охранника арестовал суд

Ограбившего «Альфа-Банк» охранника арестовал суд

 Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву в фан-зону ЧМ-2018

Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву в фан-зону ЧМ-2018
Киев сообщил о росте числа украинцев, посетивших Крым

Киев сообщил о росте числа украинцев, посетивших Крым

 Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России

Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России
Глава МИД Бельгии приедет на полуфинал ЧМ в Петербурге

Глава МИД Бельгии приедет на полуфинал ЧМ в Петербурге

 ЦРУ поздравило вышедшие в четвертьфинал ЧМ команды

ЦРУ поздравило вышедшие в четвертьфинал ЧМ команды
18:12   7 Июля 2018
Весь мир

Трамп:The New York Times и Washington Post обанкротятся через семь лет

Трамп:The New York Times и Washington Post обанкротятся через семь лет

Американский лидер Дональд Трамп предсказал крах газет The New York Times и Washington Post, которые он постоянно подвергает острой критике.

В своем микроблоге он написал, что в последнее время Twitter удаляет со своей платформы поддельные учетные записи. Трамп выразил уверенность, что в их число войдут и такие "неудачники", как New York Times и газета Washington Post, которые регулярно ссылаются на анонимные источники, которые, вероятно, не существуют вовсе. Президент США предрек, что издания выйдут из бизнеса через 7 лет.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #политика #трамп #сми #весь мир
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