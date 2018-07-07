Трамп:The New York Times и Washington Post обанкротятся через семь лет

Американский лидер Дональд Трамп предсказал крах газет The New York Times и Washington Post, которые он постоянно подвергает острой критике.

В своем микроблоге он написал, что в последнее время Twitter удаляет со своей платформы поддельные учетные записи. Трамп выразил уверенность, что в их число войдут и такие "неудачники", как New York Times и газета Washington Post, которые регулярно ссылаются на анонимные источники, которые, вероятно, не существуют вовсе. Президент США предрек, что издания выйдут из бизнеса через 7 лет.