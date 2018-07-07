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Киев сообщил о росте числа украинцев, посетивших Крым

Киев сообщил о росте числа украинцев, посетивших Крым

 Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России

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18:01   7 Июля 2018
Медиа

Ливень в Японии унес жизни 49 человек

Ливень в Японии унес жизни 49 человек

В результате потопа, вызванного сильными ливнями в Японии, погибли 49 человек, 48 числятся пропавшими без вести.

Об этом в субботу сообщает агентство Reuters. 

Местные СМИ пишут о разрушительных последствиях ливней. В префектуре Хиросима мощное течение вышедшей из берегов реки снесло железнодорожный мост. В Окаяме практически полностью затопило жилые дома, люди вынуждены вбираться на крыши, чтобы дождаться сотрудников спасательной службы.

Власти страны задействовали в спасательной операции 48 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарных. Кроме того, трем миллионам жителей настоятельно рекомендуют эвакуироваться из своих домов.

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Автор: Алла Ларионова
#жертвы #япония #чп #ливни #потоп
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