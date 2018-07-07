Ливень в Японии унес жизни 49 человек

В результате потопа, вызванного сильными ливнями в Японии, погибли 49 человек, 48 числятся пропавшими без вести.

Об этом в субботу сообщает агентство Reuters.

Местные СМИ пишут о разрушительных последствиях ливней. В префектуре Хиросима мощное течение вышедшей из берегов реки снесло железнодорожный мост. В Окаяме практически полностью затопило жилые дома, люди вынуждены вбираться на крыши, чтобы дождаться сотрудников спасательной службы.

Our thoughts and prayers are with everyone who has been affected by this torrential rain which hit western Japan. この度の集中豪雨により犠牲になられた方、ならびに被災された全ての方に、謹んでお見舞い申し上げます。 HEAVENESE pic.twitter.com/apEB1DfC5R — HEAVENESE (@heavenese_jp) July 7, 2018

Власти страны задействовали в спасательной операции 48 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарных. Кроме того, трем миллионам жителей настоятельно рекомендуют эвакуироваться из своих домов.