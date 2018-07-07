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 Пхеньян недоволен позицией США на переговорах

Пхеньян недоволен позицией США на переговорах
17:33   7 Июля 2018
Весь мир

Пхеньян недоволен позицией США на переговорах

Пхеньян недоволен позицией США на переговорах

Северная Корея выразила сожаление в связи с позицией Вашингтона на американо-северокорейских переговорах.

Об этом заявил МИД КНДР.

Отмечается, что Пхеньян выступал за то, чтобы расширить обмены между странами и объявить о прекращении войны на Корейском полуострове, в то время как США настаивали на полной денуклеаризации.

Американская позиция вызывает опасную ситуацию, при которой решимость Пхеньяна на денуклеаризацию может пошатнуться, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства республики.

В заявлении подчеркивается, что кратчайшим путем к денуклеаризации Корейского полуострова являются поэтапные и заранее согласованные шаги.

Ранее 7 июля американский государственный секретарь Майкл Помпео завершил двухдневный рабочий визит в Пхеньян, в ходе которых он встречался с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем. После переговоров Помпео выразил уверенность, что страны смогли продвинуться по ряду вопросов.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #кндр #переговоры #политика
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