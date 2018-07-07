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16:54   7 Июля 2018
Весь мир

Угроза затопления: режим ЧС объявлен в нескольких районах Японии

Угроза затопления: режим ЧС объявлен в нескольких районах Японии

Главное метеорологическое управление Японии объявило режим особой тревоги в префектурах Гифу и Киото по причине сильных ливневых дождей, обрушившихся на эти районы.

Такой режим вводится при стихийном бедствии, которое происходит лишь раз в несколько десятков лет. Фактически, многие районы страны сейчас столкнулись с угрозой затопления.

«Подобных дождей еще не было. Это чрезвычайная ситуация»,  — заявил журналистам представитель местного управления на пресс-конференции.

Из-за сильных ливней в юго-западных и центральный районах страны уже отменили 70 авиарейсов. Японские власти дали указание эвакуироваться трем миллионам человек в 19 из 47 префектур.

 

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Автор: Алла Ларионова
#япония #общество #дожди #чс #потоп
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