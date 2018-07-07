Акция против НАТО началась в Брюсселе

Акция протеста против запланированного на следующей неделе саммита НАТО проводится в северной части бельгийской столицы.

Об этом пишет РИА Новости. На шествии собрались активисты из разных общественных организаций и ассоциаций. Среди популярных лозунгов: "Трамп не приветствуется", "Сделаем мир снова великим", "Стоп НАТО — стоп война".

Акция стартовала у Северного вокзала, возле которого собрались полицейские наряды. Организаторы открыли мероприятие с приветственного обращения к пришедшим. Сообщается, что сейчас на площади собрались несколько сотен человек.