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Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву в фан-зону ЧМ-2018
Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России

Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России

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 Пхеньян недоволен позицией США на переговорах

Пхеньян недоволен позицией США на переговорах
17:17   7 Июля 2018
Весь мир

Акция против НАТО началась в Брюсселе

Акция против НАТО началась в Брюсселе

Акция протеста против запланированного на следующей неделе саммита НАТО проводится в северной части бельгийской столицы.

Об этом пишет РИА Новости. На шествии собрались активисты из разных общественных организаций и ассоциаций. Среди популярных лозунгов: "Трамп не приветствуется", "Сделаем мир снова великим", "Стоп НАТО — стоп война".

Акция стартовала у Северного вокзала, возле которого собрались полицейские наряды. Организаторы открыли мероприятие с приветственного обращения к пришедшим. Сообщается, что сейчас на площади собрались несколько сотен человек.

Акция против НАТО началась в Брюсселе

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Автор: Ольга Шпакова
#европа #бельгия #нато #брюссель #трамп #акция
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