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16:45   7 Июля 2018
Россия

Ограбившего «Альфа-Банк» охранника арестовал суд

Ограбившего «Альфа-Банк» охранника арестовал суд

Бабушкинский суд Москвы арестовал охранника, ограбившего «Альфа-банк» на северо-востоке Москвы на 10 миллионов рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Боровикову. Суд избрал в отношении Аркадия Кочешнова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Охраннику предъявлено обвинение по части 3 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». Мужчину стражи порядка задержали в Домодедово Московской области, где он проживает.

Как отметили в банке, подозреваемый не работает инкассатором. Он работает в частном охранном предприятии, обслуживающем банк.

 

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Автор: Алла Ларионова
#арест #ограбление #альфа-банк #охранник
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