Ограбившего «Альфа-Банк» охранника арестовал суд

Бабушкинский суд Москвы арестовал охранника, ограбившего «Альфа-банк» на северо-востоке Москвы на 10 миллионов рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Боровикову. Суд избрал в отношении Аркадия Кочешнова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Охраннику предъявлено обвинение по части 3 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». Мужчину стражи порядка задержали в Домодедово Московской области, где он проживает.

Как отметили в банке, подозреваемый не работает инкассатором. Он работает в частном охранном предприятии, обслуживающем банк.