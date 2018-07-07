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16:22   7 Июля 2018
Весь мир

Французская транспортная компания ушла из Ирана из-за санкций США

Французская транспортная компания ушла из Ирана из-за санкций США

Президент третьей в мире по объемам морских контейнерных перевозок компании CMA CGM Group Родольф Саада сообщил, что перевозчик уходит из Ирана из-за решения Вашингтона восстановить санкции против Тегерана.

Об этом пишет Франс-Пресс.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, Америка, Великобритания, КНР, Франция, ФРГ) в 2015 году договорились урегулировать давнюю проблему иранского атома и приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Его соблюдение снимало с Ирана экономические и финансовые санкции Совбеза ООН, Соединенных Штатов и Европейского союза.

8 мая глава Америки Дональд Трамп заявил о выходе из иранской ядерной сделки и восстановлении всех санкций в отношении Ирана. В список санкций вошли и вторичные, то есть в отношении стран, которые ведут бизнес с Ираном.

Страны "шестерки" выступили против таких мер. В Европе заявили, что будут по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #франция #санкции #иран #политика #иранская ядерная сделка
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