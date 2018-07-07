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16:37   7 Июля 2018
Весь мир

Скончался пилот рухнувшего в Румынии самолета

Скончался пилот рухнувшего в Румынии самолета

Лейтенант Флорин Ротару, который управлял потерпевшим крушение в Румынии самолетом МиГ-21 Лансер, погиб.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны страны в субботу. Истребитель румынских ВВС МиГ-21 Лансер с военной базы 86 в Фетешть потерпел крушение в субботу примерно в 13.30, неподалеку от местонахождения воздушной базы.

В местном Минобороны отмечают, что руководство военно-воздушной базы решило прибегнуть к экстренному плану действий. Крушение произошло во время показательных выступлений, которые проводились на базе. Руководство ведомства также выражает соболезнования родным и близким погибшего пилота.

 

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Автор: Алла Ларионова
#самолет #крушение #румыния #общество #весь мир
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