Скончался пилот рухнувшего в Румынии самолета

Лейтенант Флорин Ротару, который управлял потерпевшим крушение в Румынии самолетом МиГ-21 Лансер, погиб.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны страны в субботу. Истребитель румынских ВВС МиГ-21 Лансер с военной базы 86 в Фетешть потерпел крушение в субботу примерно в 13.30, неподалеку от местонахождения воздушной базы.

В местном Минобороны отмечают, что руководство военно-воздушной базы решило прибегнуть к экстренному плану действий. Крушение произошло во время показательных выступлений, которые проводились на базе. Руководство ведомства также выражает соболезнования родным и близким погибшего пилота.