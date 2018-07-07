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15:54   7 Июля 2018
Весь мир

Президент Хорватии прилетела в Сочи обычным рейсом

Президент Хорватии прилетела в Сочи обычным рейсом

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович рассказала, что прилетела в Сочи обычным рейсом.

Ранее администрация президента Хорватии сообщала, что Грабар-Китарович приняла приглашение российской стороны и посетит четвертьфинальный матч ЧМ, на котором встретятся сборные России и Хорватии. Игра пройдет в Сочи 7 июля. Ожидается, что Грабар-Китарович перед матчем встретится с российским премьером Дмитрием Медведевым.

Отмечается, что правительственный самолет Хорватии в день матча занят - премьер Хорватии Андрей Пленкович отправился на нем на саммит в Софию. Президент отметила, что и раньше совершала государственные визиты в Италию и Иран посредством коммерческих авиалиний. На поездку вместе с членами делегации уйдет около 40 тысяч кун (примерно 5,3 тысячи евро).

Грабар-Китарович будет наблюдать за матчем из VIP-ложи стадиона "Фишт" и намерена посетить раздевалку вне зависимости от результата игры.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #чм #хорватия #чм 2018 #колинда грабар-китарович #чм - 2018
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