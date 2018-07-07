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Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России

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15:42   7 Июля 2018
Россия

Руководителя тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» обвинили в халатности

Руководителя тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» обвинили в халатности

Об этом проинформировала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Следователи считают, что Андрей Бурсин нарушил закон "О пожарной безопасности" и "Боевой устав подразделений пожарной охраны", не организовал управление силами пожарно-спасательного гарнизона Кемерова при ЧП в "зимней вишне".

Пожар произошел 25 марта. Происшествие унесло жизни 60 человек. По делу о пожаре арестовали 10 обвиняемых, в том числе владельцев и управляющих зданием, охранника и ответственных за пожарную сигнализацию.

Ранее сообщалось, что Совет народных депутатов Кемеровской области решил выделить семьям погибших еще по два миллиона рублей. 

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Автор: Ольга Шпакова
#пожар #происшествия #кемерово #тц #зимняя вишня
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