Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву в фан-зону ЧМ-2018

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву в фан-зону Чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах.

Нападающий прошел с Кубком в руках на сцену под овации собравшейся публики. Очередь из нескольких тысяч фанатов уже выстроилась на автограф-сессию с Овечкиным. Ранее стало известно, что спортсмен в субботу также привезет главный трофей НХЛ на базу московского хоккейного клуба «Динамо», воспитанником которого он является.

Российская футбольная сборная в субботу в матче 1/4 финала чемпионата мира встретится с командой Хорватии. Игра начнется в 21.00 по мск на стадионе «Фишт» в Сочи.