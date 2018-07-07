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15:45   7 Июля 2018
Россия

Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву в фан-зону ЧМ-2018

Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву в фан-зону ЧМ-2018

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву в фан-зону Чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах.

Нападающий прошел с Кубком в руках на сцену под овации собравшейся публики. Очередь из нескольких тысяч фанатов уже выстроилась на автограф-сессию с Овечкиным. Ранее стало известно, что спортсмен в субботу также привезет главный трофей НХЛ на базу московского хоккейного клуба «Динамо», воспитанником которого он является.

Российская футбольная сборная в субботу в матче 1/4 финала чемпионата мира встретится с командой Хорватии. Игра начнется в 21.00 по мск на стадионе «Фишт» в Сочи.

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Автор: Алла Ларионова
#чм-2018 #общество #весь мир #овечкин #кубок стенли
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