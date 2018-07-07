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15:08   7 Июля 2018
Политика

Мосгоризбирком отказал Гудкову в регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы

Мосгоризбирком отказал Гудкову в регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы

Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатом в мэры Москвы бывшему депутату Госдумы России Дмитрию Гудкову.

Выдвинувшему свою кандидатуру на выборы столичного градоначальника от партии «Гражданская инициатива» отказали, так как он предоставил недостаточное количество подписей. Об этом рассказала член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова на заседании комиссии в субботу​​​. Данное решение было поддержано единогласно.

Выборы мэра в российской столице состоятся 9 сентября этого года. Для регистрации кандидатам нужно было сдать в Мосгоризбирком необходимое число подписей муниципальных депутатов.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #россия #выборы #гудков #мосизбирком
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