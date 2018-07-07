Пассажирка «Уральских авиалиний» родила мальчика во время полета

Самолет, летевший в Екатеринбург, решили вернуть с киргизский город Ош, где маму и новорожденного передали врачам, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Как говорится в сообщении, женщина после взлета почувствовала боли в спине и животе. Старший бортпроводник-инструктор выяснила, что у нее уже отошли воды и начались схватки. Бортпроводники приняли роды прямо во время полета, рассказала авиакомпания в своих соцсетях.

Экипаж самолета согласовал возвращение борта в аэропорт вылета и предупредил диспетчеров о необходимости прибытия врачей. Медики встретили маму и малыша и доставили их в родильный дом.