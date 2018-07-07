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МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС‍

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МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС‍

МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС‍

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14:38   7 Июля 2018
Весь мир

МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС‍

МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС‍

Самолет МиГ-21 разбился в ходе показательного полета на мероприятии по случаю Дня открытых дверей на румынской базе ВВС Борча в южной части страны.

Об этом проинформировало агентство Mediafax. Самолет рухнул близ территории базы. При столкновении с землей он взорвался. Пилот смог своевременно катапультироваться, сообщили представители уездного Инспектората по чрезвычайным ситуациям.

В мероприятии на базе Борча участвуют несколько тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Румынии попал в крупное ДТП пассажирский автобус. В транспортном средстве находились 60 граждан Украины. Большинство пострадали, к месту аварии прибыли 15 машин скорой помощи.

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Автор: Ольга Шпакова
#чп #румыния #весь мир #миг-21 #ввс румынии
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