МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС‍

Самолет МиГ-21 разбился в ходе показательного полета на мероприятии по случаю Дня открытых дверей на румынской базе ВВС Борча в южной части страны.

Об этом проинформировало агентство Mediafax. Самолет рухнул близ территории базы. При столкновении с землей он взорвался. Пилот смог своевременно катапультироваться, сообщили представители уездного Инспектората по чрезвычайным ситуациям.

В мероприятии на базе Борча участвуют несколько тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Румынии попал в крупное ДТП пассажирский автобус. В транспортном средстве находились 60 граждан Украины. Большинство пострадали, к месту аварии прибыли 15 машин скорой помощи.